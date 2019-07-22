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Schlumberger $49 (+25,38%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,98%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,85%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+17,98%) прогноз Argus Research к 11.07.20
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В Сети появились первые кадры с командой задержанного Ираном танкера
Команда задержанного Ираном танкера (Фото: IRIB News Agency / AP)

Телеканал SkyNews опубликовал первые кадры с командой  танкера, который был задержан Иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Они взяты из видео, опубликованного иранскими СМИ. На них видно, как некоторые члены экипажа готовят еду на кухне, другие сидят за столом, часть людей находится на палубе. Ранее стало известно, что в составе команды есть трое россиян.

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Иран задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе

Танкер Stena Bulk был задержан 19 июля в Ормузском проливе иранским Корпусом стражей исламской революции. Он шел под британским флагом и направлялся в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находятся нефтеносные месторождения. Как утверждают в Тегеране, танкер был задержан из-за того, что столкнулся с рыболовецким судном и не ответил на сигнал бедствия.

Фото: IRIB News Agency / AP

На борту судна находится экипаж из 23 человек, среди которых граждане Индии, Латвии, Филиппин и трое россиян — электромеханик Альгис Зарецкий, второй механик Андрей Русаков и второй механик Юрий Усенко.

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Опубликовано аудио переговоров иранских и британских военных с танкером

21 июля пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко сообщал, что жизни и здоровью моряков ничего не угрожает. Он также уточнил, что в соответствии с международными нормами мореплавателей, экипаж не может покинуть судно до окончания проверок, при этом передвижение по кораблю моряков никак не ограничивают.

Теги: Иран, танкер
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