В Сети появились первые кадры с командой задержанного Ираном танкера

Команда задержанного Ираном танкера (Фото: IRIB News Agency / AP)

Телеканал SkyNews опубликовал первые кадры с командой танкера, который был задержан Иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Они взяты из видео, опубликованного иранскими СМИ. На них видно, как некоторые члены экипажа готовят еду на кухне, другие сидят за столом, часть людей находится на палубе. Ранее стало известно, что в составе команды есть трое россиян.

Танкер Stena Bulk был задержан 19 июля в Ормузском проливе иранским Корпусом стражей исламской революции. Он шел под британским флагом и направлялся в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находятся нефтеносные месторождения. Как утверждают в Тегеране, танкер был задержан из-за того, что столкнулся с рыболовецким судном и не ответил на сигнал бедствия.