Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста

Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест». Его заявление в Facebook опубликовала его пресс-служба.

Политик уточнил, что хочет поддержать людей, в первую очередь жителей юго-востока страны. «Я могу свободно разговаривать на украинском языке. Но в знак протеста специально говорю на русском, чтобы поддержать людей, особенно жителей юго-востока. Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке. А в том, <...> как мы живем и что нас ожидает завтра», — заключил Медведчук.

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» считается пророссийской, на прошедших на Украине парламентских выборах она лидирует по числу голосов в Донбассе. В целом по итогам обработки 65% бюллетеней партия Медведчука набирает 13,03% голосов, занимая второе место по количеству представителей в Раде после «Слуги народа» Владимира Зеленского. Партия президента, набравшая более 40% голосов может получить возможность самостоятельно сформировать правительство.