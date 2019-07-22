Партия Зеленского набрала более 42% голосов на выборах в Раду

Партия Зеленского набрала более 42% голосов на выборах в Раду

После обработки 65,2% протоколов партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с 42,57% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.

В парламент проходят еще четыре партии. «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука набирает 13,03% голосов, «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко — 8,48% голосов, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,01% голосов, «Голос» Святослава Вакарчука — 6,26%.

Предварительные итоги выборов подтверждают прогноз о том, что партия Зеленского может впервые в истории Украины сформировать правительство самостоятельно, без коалиции, если не растеряет преимущество.

Выборы в Верховную раду Украины состоялись 21 июля. Они проводятся по смешанной системе: из 424 депутатов 225 избирают по партийным спискам, а 199 — в мажоритарных округах. Чтобы попасть в парламент, партии должны набрать более 5% голосов.