Аэропорт Триполи прекратил работу из-за авиаудара

Единственный действующий гражданский аэропорт Триполи Митига прекратил авиасообщение из-за авиаудара. Об этом со ссылкой на заявление руководства воздушной гавани в Facebook сообщает Reuters.

Других подробностей о произошедшем предоставлено не было, указывает агентство. В сообщении аэропорта в Facebook указывается, что работа авиагавани будет прекращена «до дальнейших уведомлений».

Это уже не первый раз за неделю, когда Митига прекращает работу из-за авиаударов. В последний раз это происходило 4 июля. Когда воздушное движение после этого было возобновлено, не уточнялось.

Портал Libya Observer 1 и 3 июля со ссылкой на собственные источники писал, что удары по аэропорту наносят силы главы Ливийской национальной армии Халифа Хафтара.