Депутату британского парламента предъявили обвинения в изнасиловании

Британскому депутату-консерватору Чарли Элфике предъявили обвинение в сексуальном насилии по трем пунктам, сообщается на сайте Королевской прокурорской службы.

Решение о предъявлении обвинений прокуроры приняли после изучения документов, поступивших из полиции. Элфике предстанет перед судом 6 сентября. Обвинения связаны с инцидентами, произошедшими в 2007 и 2016 годах.

В ноябре 2017 года Элфике временно исключили из Консервативной партии из-за обвинений в недостойном поведении. Тогда он отрицал все обвинения. В декабре прошлого года его членство в партии было восстановлено.