После схода с рельсов в Коми РЖД ограничила движение поездов

После схода с рельсов в Коми РЖД ограничила движение поездов

После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничит движение поездов в республике. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«По состоянию на 22 июля 2019 года ряд пассажирских поездов проследует только от/до Сосногорска», — сообщили в РЖД. Ограничения коснутся поездов Адлер — Воркута, Сыктывкар — Усинск, Петербург — Воркута, Москва — Воркута, Москва — Лабытнанги, Сосногорск — Новороссийск, Уинск — Сыктавкар. Также до окончания восстановительных работ будут отменены электрички Ираель — Сосногорск и Сосногорск — Ираель.

В РЖД сообщили. что специалисты предпринимают все усилия. чтобы восстановить пути, размытые из-за плохой погоды. «Работы по восстановлению движения находятся под личным контролем генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. На месте работают восстановительные поезда, вся необходимая техника, более 300 сотрудников Северной железной дороги», — говорится в заявлении.

В ночь на 22 июля на станции Керки в Коми с рельсов сошли вагоны, груженые углем. Из 54 вагонов состава Воркута — Череповец с рельсов сошли 23. Движение поездов оказалось нарушено.