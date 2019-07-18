Минобороны опровергло участие российских войск в боях в Идлибе

Минобороны опровергло участие российских войск в боях в Идлибе

Российские военные не принимали участие в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в опровержении Министерства обороны, поступившем в распоряжение РБК.

«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» в провинции Идлиб — очередной фейк», — подчеркнули в ведомстве. В Минобороны заявили, что российских сухопутных войск в Сирии «не было и нет».

В министерстве добавили, что согласно российско-турецкой договоренности 2017 года, в провинции располагаются лишь наблюдательные посты военной полиции России. Так российская и турецкая стороны следят за режимом прекращения огня.

Ранее Reuters со ссылкой на командира повстанцев Наджи Мустафу писал, что российский спецназ участвует в боях на северо-западе Сирии на стороне правительственных войск.