Путин в поздравлении Асаду предрек победу над «силами террора» в Сирии

Путин в поздравлении Асаду предрек победу над «силами террора» в Сирии

Президент Владимир Путин поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении Путин подтверждает готовность России помогать Сирии в защите территориальной целостности и суверенитета государства и называет страны союзниками. Он также выразил уверенность в «окончательном поражении сил террора» в Сирии.

ТАСС отмечает, что поздравлениями обменялись также МИДы России и Сирии и премьер-министры двух государств.

В Сирии Россия поддерживает президента Асада, однако против него выступают США и несколько европейских стран, обвиняя его в применении химоружия. Дональд Трамп, в частности, называл Асада животным.