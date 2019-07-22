Экс-министр заявил о «подставе» для Зеленского и нового кабмина в Киеве

Бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр Попов заявил, что правительство подготовило «подставу» президенту страны Владимиру Зеленскому и новому кабмину, который придет осенью. Об этом политик заявил в эфире телеканала NEWSONE.

Попов назвал политику нынешнего правительства «антинародной». Он заявил о невыполнении бюджета в размере около 100 млрд гривен, «по оценкам некоторых специалистов», и рассказал, что министры и национальный банк выпустили облигации внутреннего займа на 232 млрд гривен ($9 млрд), которые надо будет вернуть через четыре-шесть месяцев, когда к работе приступит новое правительство. «Он готовит ему [Зеленскому] и будущему правительству, которое придет осенью. Невыполненный бюджет и 232 млрд гривен, которые инвесторы заберут, сделают огромную дыру в бюджете осенью, поэтому мы можем остаться без заработных плат, без закупленных энергоносителей, без социальных гарантий», — объяснил Попов.

Политик заявил, что не видит в окружении президента тех, кто мог бы определить «серьезную экономическую политику с реагированием на кризисные моменты экономики». Поэтому он отметил, что Зеленскому было бы правильно прислушиваться не только к членам его команды, но и ко всем специалистам, которые «настроены патриотически, хотят вывести страну из кризиса и готовы это делать».

21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. По результатам обработки 52,70% протоколов возможность попасть в Раду есть у пяти партий: «Слуга народа» Владимира Зеленского получает 42,45%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука — 12,89%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,63%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,02%, «Голос» Святослава Вакарчука — 6,38%. Партия Зеленского лидирует как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, что дает возможность «Слуге народа» впервые в истории страны сформировать правительство без образования парламентской коалиции.