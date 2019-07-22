Преследовавшаяся за мемы во «ВКонтакте» отсудила у государства ₽100 тыс.

Преследовавшаяся за мемы во «ВКонтакте» отсудила у государства ₽100 тыс.

Центральный районный суд Барнаула взыскал 100 тыс. руб. с Минфина в пользу Марии Мотузной, которую обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за сохраненных в 2015 году картинок в социальной сети «ВКонтакте». Об этом РБК сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков, представляющий интересы Мотузной.

По его словам, в такую сумму суд оценил моральный ущерб, который был нанесен Мотузной за незаконное уголовное преследование.

Сама истица, комментируя решение суда, назвала его победой. «Учитывая что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50 тыс. руб. — это победа», — написала она в Twitter.

Дело на Марию Мотузную было заведено весной прошлого года. Она обвинялась по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). С обвиняемой была взята подписка о невыезде. Когда в октябре 2018 года суд вернул ее дело в прокуратуру, она нарушила режим подписки и уехала сначала в Киев, а затем в Литву.