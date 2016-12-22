Обвиняемая за мемы во «ВКонтакте» студентка из Барнаула уехала за рубеж

Студентка из Барнаула Мария Мотузная, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за сохраненных в 2015 году картинок в социальной сети «ВКонтакте», покинула территорию России. Об этом она сообщила в Twitter.

Согласно опубликованному Мотузной сообщению она уехала на Украину.

«Первое, что я увидела в Киеве. Всем спасибо, Россия, прощай», — написала она, прикрепив к твиту стилизованное изображение Иисуса Христа.

Кроме того, Мотузная добавила, что она не собирается просить политическое убежище на Украине. Также она призвала СМИ не писать статьи с недостоверной информацией.

Дело на Марию Мотузную было заведено весной текущего года. Она обвиняется по ч. 1 ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих) и ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). 9 октября Индустриальный районный суд Барнаула вернул прокурору дело Мотузной. Адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков, который защищает Мотузную, тогда отметил, что срок давности привлечения его подзащитной к ответственности истекает 15 октября. Он также выразил уверенность в последующем прекращении дела об экстремизме в связи с постановлением пленума Верховного суда РФ от 20 сентября 2018 года на эту тему.