Преследовавшаяся за мемы Мотузная подала иск к государству на 1 млн руб.

Преследовавшаяся за мемы Мотузная подала иск к государству на 1 млн руб.

Адвокат проживающей за рубежом россиянки Марии Мотузной Алексей Бушмаков подал в центральный районный суд Барнаула иск к государству о компенсации морального вреда на 1 млн руб. Скан искового заявления Мотузная выложила на своей странице в Twitter.

Мотузная судится с государством за незаконное уголовное преследование за перепост мемов в «ВКонтакте». Согласно скану искового заявления, ответчиком по нему является Минфин России в лице управления федерального казначейства по Алтайскому краю.

8 мая 2018 года в квартиру Мотузной пришли с обыском. У нее были изъяты компьютер и телефон. После этого ее отвезли на допрос, на котором показали скриншоты картинок, которые она сохраняла на своей странице в «ВКонтакте» в 2015 году. Это были мемы на религиозную тематику и о чернокожих.

Мотузной были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 1 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), по которым ей грозило до пяти лет лишения свободы.