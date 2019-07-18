Россия доставила в Турцию очередную партию компонентов С-400

Россия доставила в Турцию очередную партию компонентов зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в соответствии с контрактом и установленными сроками. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

«18 июля 2019 года самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России <...> осуществили очередную доставку в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — уточняют в ведомстве.

В Минобороны отметили, что поставки выполняются в соответствии с договоренностями, достигнутыми президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Поставки ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля. Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 Россия и Турция подписали в 2017 году на сумму $2,5 млрд.

Против сделки не раз выступали США. Так, 17 июля Вашингтон заявил, что американские истребители F-35 нельзя использовать совместно с российскими С-400 «Триумф», поскольку комплексы будут использоваться для изучения передовых возможностей американских самолетов.