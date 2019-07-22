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American Express $140 (+11,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 19.07.20
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Роструд назвал самые проблемные по устройству на работу регионы

Наибольшие сложности с трудоустройством зафиксированы в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. Об этом свидетельствуют данные на сайте Роструда.

Список субъектов федерации с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда (отношение количества ищущих работу граждан к числу вакансий, заявленных работодателем. — РБК) возглавила Ингушетия — 118,4. Среднее значение этого коэффициента по России, согласно данным Роструда, составляет 0,5.

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Высокие показатели также зафиксировали в Чеченской Республике — 23, 8, Дагестане — 18,6, Северной Осетии — 6,1 и в Республике Тыва — 5,2 (Северный федеральный округ).

Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда — в Амурской области и Еврейской автономной области (Западный федеральный округ) — 0,1.

По данным Росстата, наибольшее число (более 581 тыс. человек) безработных в России по итогам первого квартала 2019 года приходится на сферу оптовой и розничной торговли, а также сферу ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. Меньше всего безработных в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 24 тыс. человек.

Теги: Роструд, рынок труда, регионы России
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