Роструд назвал самые проблемные по устройству на работу регионы

Роструд назвал самые проблемные по устройству на работу регионы

Наибольшие сложности с трудоустройством зафиксированы в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. Об этом свидетельствуют данные на сайте Роструда.

Список субъектов федерации с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда (отношение количества ищущих работу граждан к числу вакансий, заявленных работодателем. — РБК) возглавила Ингушетия — 118,4. Среднее значение этого коэффициента по России, согласно данным Роструда, составляет 0,5.

Высокие показатели также зафиксировали в Чеченской Республике — 23, 8, Дагестане — 18,6, Северной Осетии — 6,1 и в Республике Тыва — 5,2 (Северный федеральный округ).

Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда — в Амурской области и Еврейской автономной области (Западный федеральный округ) — 0,1.