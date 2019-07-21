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PepsiCo $154 (+17,21%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
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Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде
Виктор Медведчук считает, что партии Зеленского хватит своих депутатов для получения большинства. В самой «Слуге народа» заявили о неготовности блокироваться с бывшим президентом Петром Порошенко
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук допустил, что партии президента Украины «Слуга народа» не понадобится создавать коалицию, чтобы получить большинство в Верховной раде. В эфире телеканала «112 Украина» он предположит, что сторонники главы государства смогут не зависеть от других партий, опираясь только на собственных депутатов по спискам и в округах, в том числе депутатов-одномандатников от других движений.

Сам Медведчук заявил, что его партия будет находиться в оппозиции, выступая за кардинальное изменение экономического курса и построение успешной страны.

Политика
«Слуги народа» дошли до Рады

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что состав коалиции зависит лишь от президента Зеленского.

В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.

Сам Зеленский после оглашения результатов экзитополов пригласил обсудить коалицию лидера партии «Голос», солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Его движение по данным опросов занимает пятое место и впервые проходит в Верховную раду.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, Верховная Рада
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