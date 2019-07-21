Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше

Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит. Об этом сообщает телеканал TVP Info.

«Выводы, сделанные в ходе осмотра, указывают на то, что это было убийство», — сказал он.

В субботу, 20 июля, стало известно, что тело мальчика нашли на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким. Представитель коменданта варшавской городской полиции Мариуш Мрозек заявил, что правоохранительные органы смогут окончательно убедиться в том, что это тело Жуковского, только после подтверждений со стороны родственников.

Российский мальчик пропал в середине июля. По данным полиции, его забрал отец, после чего они уехали в неизвестном направлении. Впоследствии тело отца нашли в районе железнодорожного переезда. В полиции отмечали, что он совершил суицид.