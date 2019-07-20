Польская полиция нашла тело пропавшего пятилетнего мальчика из России

Полицейские, участвовавшие в поисках пятилетнего россиянина Давида Жуковского, обнаружили тело ребенка на трассе Варшава — Гродзиск-Мазовецкий, сообщается в Twitter польской полиции.

На пресс-конференции представитель коменданта варшавской полиции Мариуш Мрозек отметил: вероятность того, что они нашли тело Жуковского, «граничит с уверенностью». На это, по его словам, указывает одежда, в которой был ребенок. Однако окончательно полиция сможет подтвердить его личность только после подтверждений со стороны родственников, передает Wiadomosci.

В полиции добавили, что вероятность настолько велика, что правоохранители решили сообщить об этом публично. Однако подробности там отказались рассказать, объяснив решение уважением к семье найденного ребенка, передает TVP.

Согласно публикации ТАСС, Мрозек сказал: «Мы можем с уверенностью утверждать, что нашли тело пятилетнего Давида».