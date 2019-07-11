В Польше пропал пятилетний мальчик из России

Пятилетний российский мальчик пропал в Польше в городе Гродзиск-Мазовецкий, полиция ведет активные поиски ребенка. Об этом сообщает TVN Warszava.

По данным польской полиции, пятилетнего Давида Жуковского «в среду около 17:00 забрал отец и уехал в неизвестном направлении».

Спустя почти четыре часа тело отца было обнаружено на железнодорожном переезде: 32-летний мужчина погиб, попав под поезд. Его автомобиль нашли примерно в 3 км от места происшествия. Местонахождение мальчика на данный момент не установлено.

Правоохранительные органы просят отозваться всех, кто видел серый автомобиль Skoda Fabia с номером WGM 01K9. Автомобиль, по данным полиции, был замечен в Варшаве недалеко от аэропорта им. Шопена.

Поисками ребенка занимаются несколько сотен полицейских и пожарных, служебные собаки, задействован полицейский вертолет.