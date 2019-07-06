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Мадуро анонсировал новые военные учения в Венесуэле

Власти Венесуэлы проведут военные учения 24 июля. Об этом на военном параде в честь 208-й годовщины независимости республики объявил президент страны Николас Мадуро, передает Prensa Latina.

Маневры будут посвящены лидеру борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке Симону Боливару, отметил Мадуро. «Мы собираемся провести военные учения по защите Карибского моря, побережья Венесуэлы и границ нашей страны», — приводит его слова El Mundo.

В ходе парада президент заявил о готовности к диалогу с оппозицией и призвал ее сторонников отказаться от «заговоров и планов по дестабилизации». «Единство является ключом к достижению мира и укреплению экономического процветания», — отметил он.

Политика
Мадуро заявил об учениях для отработки возможного вторжения в страну

Как отмечает Associated Press, в свою очередь лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом республики, призвал своих сторонников выйти на улицы в честь годовщины освобождения Венесуэлы от Испании. Его поддержали несколько тысяч человек. В ходе выступления Гуаидо призвал военных присоединиться к нему и заявил, что те, кто «продолжает поддерживать диктатуру» в Венесуэле, являются соучастниками нарушений прав человека.

В прошлый раз крупные военные учения в Венесуэле прошли в феврале. В ходе маневров военные отработали сценарии возможного «вторжения на территорию страны».
 

Теги: Николас Мадуро, Венесуэла, военные учения
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