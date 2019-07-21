ЦИК Украины не смог объяснить низкую явку на выборах в Раду

Зампредседателя ЦИК Украины Олег Конопольский заявил, что явка избирателей на выборах в Верховную раду ниже, чем во время президентских выборов. Об этом сообщает УНН.

«Я не могу вам объяснить, почему такая явка и будет ли она увеличена. Мы надеемся, тенденция такая, что всегда под вечер люди идут на избирательные участки», — сказал он.

Конопольский отметил, что при этом ее невозможно сравнить с явкой на других выборах, так как в летний период их давно не проводили.

Он отметил, что ЦИК не зафиксировал системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, передает УНИАН. По его словам, они проходят в штатном режиме.