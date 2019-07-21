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ЦИК Украины не смог объяснить низкую явку на выборах в Раду

Зампредседателя ЦИК Украины Олег Конопольский заявил, что явка избирателей на выборах в Верховную раду ниже, чем во время президентских выборов. Об этом сообщает УНН.

«Я не могу вам объяснить, почему такая явка и будет ли она увеличена. Мы надеемся, тенденция такая, что всегда под вечер люди идут на избирательные участки», — сказал он.

Конопольский отметил, что при этом ее невозможно сравнить с явкой на других выборах, так как в летний период их давно не проводили.

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Он отметил, что ЦИК не зафиксировал системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, передает УНИАН. По его словам, они проходят в штатном режиме.

При этом Нацполиция заявляла, что в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании 14 избирательных участков. Правоохранительные органы начали осматривать помещения и прилегающие территории.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк отмечал, что полиция возбудила 21 уголовное дело за нарушения избирательного законодательства, а также составила 24 протокола об административных правонарушениях. По его словам, поступило 1255 сообщений о нарушениях.

По данным ЦИК на 16:00, в выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей. На парламентских выборах в 2014 году к этому же времени она составляла 40,77%.

Теги: ЦИК Украины, явка
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