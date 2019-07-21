Кучма на выборах в Раду заявил о шансе Украины на перезапуск

Кучма на выборах в Раду заявил о шансе Украины на перезапуск

Представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе и бывший президент Украины (1994–2005) Леонид Кучма надеется, что страна получит «уникальный шанс» на перезапуск. Об этом он заявил в ходе голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. Слова политика приводит в Facebook его пресс-секретарь Дарья Олифер.

По словам Кучмы, он проголосовал за «новые силы», а также призвал граждан спрашивать политиков о тех обещаниях, которые они дают перед выборами. «В сегодняшней ситуации народ должен быть более жестким к власти», — сказал он.

Экс-президент надеется, что Украина получит «уникальный шанс» на перезапуск, который нельзя упустить. Кучма добавил, что новая власть должна предложить народу «реальную программу перемен». «Народ перезапустит страну, как это удалось нам двадцать пять лет назад, в условиях абсолютной экономической катастрофы», — уточнил политик.

Главным приоритетом нового состава Верховной рады Кучма назвал разрешение конфликта в Донбассе и установление мира в стране, без которого невозможен приток западных инвестиций. Он также призвал президента Владимира Зеленского подготовить «четкий стратегический план развития Украины».

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины проходят 21 июля, голосование продлится до 20:00. Согласно результатам соцопроса, проведенного 13–17 июля, за партию Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 49,5% респондентов.