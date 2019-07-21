Тимошенко заявила об отсутствии у Украины времени на эксперименты

Тимошенко заявила об отсутствии у Украины времени на эксперименты

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовала на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщается на сайте фракции.

После выхода из кабинки для голосования она заявила, что у Украины не осталось времени на «ошибки» и «эксперименты». Она призвала граждан прийти на избирательные участки, чтобы у страны появился «шанс встать на ноги». По мнению Тимошенко, ее команда — единственная, которая разработала стратегию развития Украины.

Внеочередные парламентские выборы на Украине стартовали утром 21 июля, голосование продлится до 20:00 по киевскому времени (совпадает с московским). Полиция Украины сообщила о поступлении более 200 жалоб, связанных с нарушениями на выборах.

Партия Тимошенко считается одним из основных кандидатов на попадание в парламент, как и «Слуга народа» Владимира Зеленского, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и «Европейская солидарность» Петра Порошенко.