Зеленский показал на видео крейсер «Украина» изнутри

Президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал ракетный крейсер проекта 1164 (бывший крейсер «Украина»). Видео опубликовано на YouTube-канале «Зе! Президент».

На кадрах судно показано изнутри, можно увидеть палубу крейсера, коридоры с оборудованием и крышу.

17 июля глава Минобороны страны Степан Полторак заявил, что судно «находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение не пригодны к использованию». «Задачи, которые возложены на данный крейсер, — сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния», — сказал министр (цитата по УНИАН). По словам Полторака, в стране нет подобных задач, и ведомство считает использование судна в качестве крейсера нецелесообразным.