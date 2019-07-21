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Зеленский показал на видео крейсер «Украина» изнутри

Президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал ракетный крейсер проекта 1164 (бывший крейсер «Украина»). Видео опубликовано на YouTube-канале «Зе! Президент».

На кадрах судно показано изнутри, можно увидеть палубу крейсера, коридоры с оборудованием и крышу.

17 июля глава Минобороны страны Степан Полторак заявил, что судно «находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение не пригодны к использованию». «Задачи, которые возложены на данный крейсер, — сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния», — сказал министр (цитата по УНИАН). По словам Полторака, в стране нет подобных задач, и ведомство считает использование судна в качестве крейсера нецелесообразным.

Общество
Судостроители рассказали о долгах Киева за содержание крейсера «Украина»

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Строительство крейсера «Украина» началось в 1984 году, в 1990-м его спустили на воду. С 2015 ода юбслуживанием судна занимался Николаевский судостроительный завод (входит в состав «Укроборонпрома»). В декабре 2017 года Минобороны страны заявило, что не заинтересовано в достройке ракетного крейсера.
 

Теги: Владимир Зеленский, крейсер, Украина
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