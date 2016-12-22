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Судостроители рассказали о долгах Киева за содержание крейсера «Украина»
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Судостроители рассказали о долгах Киева за содержание крейсера «Украина»
Общество, 07 янв, 14:34
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Судостроители рассказали о долгах Киева за содержание крейсера «Украина»
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Киевские власти задолжали рабочим Николаевского государственного судостроительного комбината, у стапелей которого с 1990 года стоит недостроенный ракетный крейсер «Украина», 65 млн грн (более 133,2 млн руб.). Об этом в интервью телеканалу «Николаев» рассказал председатель профсоюзного комитета предприятия Николай Головченко. Запись эфира опубликована на официальной странице канала в Youtube.

Ранее, в 2014 году, занимавший на тот момент должность главы Николаевской области Николай Романчук сообщал, что содержание крейсера ежемесячно обходится бюджету Украины в более чем 6 млн гр​н (12,3 млн руб.). Тогда же он предложил киевским властям продать крейсер, аргументировав это тем, что у страны, по его мнению, недостаточно средств на содержание «Украины». В марте прошлого года и.о. губернатора Николаевской области Вячеслав Бонь рассказал о том, что украинский лидер Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Однако о его реализации до сих пор неизвестно.

«Министерство обороны [Украины] открещивается от того, что крейсер находился на балансе ведомства», — рассказал «Николаеву» Головченко. Последний раз решение по этому поводу, по его словам, было приято в 2015 году. «С тех пор министерство обороны заявило, что [обслуживание крейсера] не входит в его обязанности и что контракт с заводом [оно] не заключало», — сообщил председатель профсоюзного комитета предприятия​. С этого же времени, по его данным, киевские власти «не перечислили» на содержание крейсера «ни копейки».

«В новый год мы, к сожалению, вошли с еще большими долгами», — добавил Головченко, отметив, что теперь «задолженность перед уволенными работниками составляет 65 млн грн». Кроме того, с ноября 2014 года, как напомнил собеседник телеканала, «долги перед теми работниками, кто остался, составляют более 50 млн грн (102,5 млн руб.)». «Некоторым людям должны по 200 тыс. грн (409,9 тыс. руб.). Это пенсионеры, они боятся, что, если уволятся, о них сразу же забудут», — уточнил председатель профсоюзного комитета предприятия. На сегодняшний день в штате Николаевского государственного судостроительного комбината, по его данным, числятся 585 работников. Завод работает два дня в неделю, добавил Головченко, подчеркнув в очередной раз, что ситуация вокруг предприятия является «сложной».

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Строительство крейсера «Украина» началось в 1984 году. В 1990 году он был спущен на воду. До 1993 года крейсер носил название «Адмирал флота Лобов». Корабль относится к проекту 1164 «Атлант». Три крейсера этого типа на данный момент служат в составе российского флота: крейсер «Москва» (флагман Черноморского флота), «Варяг» (флагман «Тихоокеанского флота» и «Маршал Устинов» (находится в составе Северного флота).

Крейсер «Украина» же при разделе Черноморского флота СССР отошел Киеву. К этому моменту он, по оценкам строителей, был готов на 75%. Позже строительство корабля несколько раз прерывалась из-за отсутствия финансирования. Однако в декабре прошлого года, как утверждали в «Укроборонпроме», готовность корабля составляла уже 95%.

Обслуживанием «Украины» с 2015 года занимается Николаевский судостроительный завод (входит в состав «Укроборонпрома»). Отказ от этого, как отмечали ранее на предприятии, может привести к разрушению крейсера и загрязнению акватории. При этом вооружение, которое должно было быть установлено на корабль 27 лет назад, морально устарело, признавали ранее в «Укроборонпроме», отмечая, что «без вооружения крейсер заказчику не нужен». Так, в декабре 2017 года Минобороны Украины заявило, что в достройке крейсера «Украина» оно не заинтересовано.

Теги: Украина , Николаев , крейсер "Украина"
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