США завершили работу над кораблем Orion для запуска вокруг Луны

США завершили работу над пилотируемым кораблем Orion, NASA в рамках миссии Artemis 1 запустит его и тяжелую ракету Space Launch System (SLS) вокруг Луны, сообщается на сайте управления.

«Artemis 1 запустит вокруг Луны корабль Orion и ракету SLS, чтобы провести испытания системы и подготовить почву для высадки первой женщины и следующего мужчины на Луне через пять лет», — говорится в сообщении. Сроки тестового запуска не уточняются.

Вице-президент США Майк Пенс в ходе посещения Космического центра Кеннеди заявил, что капсула для экипажа Orion готова к первой лунной миссии. В сообщении уточняется, что также завершена работа над европейским сервисным модулем — основным компонентом мощности системы. Его разработало Европейское космическое агентство, в ноябре 2018 года его доставили в США для окончательной сборки. Инженеры начали работу над соединением капсулы экипажа с сервисным модулем. Позднее оболочку корабля оснастят теплозащитой и отвезут на испытания в Огайо, после чего аппарат вернут во Флориду для завершения работ и осмотра.

Весной глава NASA Джим Брайденстайн допустил, что управление может отказаться от ракеты SLS и запустить Orion к Луне на другой ракете.