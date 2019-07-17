Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»

Полиция разыскивает неизвестного, открывшего стрельбу на проспекте Андропова в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По предварительным данным, он находился в машине Volkswagen, когда выстрелил в неизвестного мужчину из неустановленного ружья, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу.

«Для розыска и задержания злоумышленника введен план «Перехват». На месте работает оперативно-следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе МВД.

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами. Он уехал в сторону области по Каширскому шоссе.