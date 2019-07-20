МВД Украины привлечет авиацию для поддержания порядка на выборах в Раду

МВД Украины привлечет авиацию для поддержания порядка на выборах в Раду

Для поддержания порядка при проведении выборов в Верховную раду 21 июля будет работать авиация. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что самолеты Ан-72 и Ан-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 из Единой системы авиационной безопасности МВД уже заступили на дежурство.

Кроме этого, для поддержания порядка на выборах привлекут бойцов полиции и Национальной гвардии Украины. «На все попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной», — пообещал Аваков.