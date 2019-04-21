МВД Украины привело авиацию в боеготовность в день выборов

МВД Украины привело авиацию в боеготовность в день выборов

Все подразделения МВД Украины следят за безопасностью и порядком во время второго тура президентских выборов и готовы реагировать на внештатные ситуации. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает сайт ведомства.

По его словам, из личного состава привлечены следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие подразделения — всего более 133 тыс. правоохранителей. «В боевую готовность переведена авиация подразделений МВД», — сказал Яровой.

Ранее стало известно, что Нацполиция Украины возбудила уголовное дело в связи с тем, что в населенном пункте Лебединское в Донецкой области не открылся избирательный участок. Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что участок не открылся из-за отказа членов комиссии исполнять свои обязанности. По ее словам, причиной отказала стало расположение этого участка.

21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента, в нем участвуют действующий глава государства Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский. Явка на 11:00 составила более 17%.