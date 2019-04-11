Политик в ФРГ счел незаконными введенные из-за России санкции США

Санкции со стороны США, введенные против европейских компаний, ведущих свой бизнес на территории России, являются незаконными с точки зрения международного права. Такое мнение в интервью изданию OWC выразил глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс.

«Мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным экстерриториальное введение Вашингтоном санкций против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими фирмами», — сказал Хармс.

Он отметил, что в последних нескольких пакетах американских санкций отсутствуют четкие политические цели. Хармс считает, что ограничения нацелены на отстаивание американских экономических интересов в Европе, в частности, это касается планов по увеличению экспорта СПГ компаниями из Соединенных Штатов.

«Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы наказания прекратились», — сказал Хармс, признав, что перед такой политикой США Европа бессильна, поскольку американский рынок чрезвычайно важен для крупных европейских компаний. По словам Хармса, что в случае каких-либо проблем эти фирмы ради США могут отказаться от интересов в России. Он также отметил, что причина кроется в глобальном доминировании доллара и американского рынка.

По мнению политика, из-за действий введенных Вашингтоном санкций европейские компании вынуждены с неуверенностью вести бизнес с Россией, а иногда и вовсе отказываться от него.

«Для европейских компаний это огромная проблема, поскольку в отличие от американских концернов им сложнее оценивать решения, принимаемые в Вашингтоне. Это порождает недоверие и отравляет деловые отношения», — констатировал Хармс.​