Глава МИД Германии объяснил необходимость диалога с Россией

Диалог с Россией необходим для достижения прочного мира в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Хотя у нас разные взгляды на многие темы, диалог с Россией остается необходимым. Без Москвы мы не ответим на актуальные вопросы мировой политики», — сказал он.

По словам Мааса, на грядущих переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым будут обсуждаться ядерная сделка с Ираном, контроль над вооружениями и ситуация на востоке Украины, где недавно были обозначены «искры надежды» на урегулирование. «Чтобы эти положительные сигналы, наконец, указали путь к миру, Россия должна внести конструктивный вклад», — добавил германский министр.

Кроме того, в интервью «Интерфаксу» глава МИД Германии Хайко Маас заявил о намерении поднять на встрече с российским коллегой вопрос об освобождении 24 украинских моряков, арестованных в Керченском проливе осенью 2018 года.

Как ожидается, Маас и Лавров 18 июля проведут переговоры на полях форума гражданских обществ двух стран «Петербургский диалог». Встреча пройдет в городе Кёнигсвинтер.