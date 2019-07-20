Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России

Иран, Россия и Китай не хотят войны с США, так как понимают, что результат будет «ужасающим для всех». Об этом, пишет Washington Examiner, заявил глава разведуправления американского Минобороры Роберт Эшли.

На вопрос о том, кто представляет для Вашингтона большую опасность — Москва или Пекин, Эшли ответил: «В краткосрочной перспективе — Россия». По его мнению, на данный момент в пользу Москвы говорят «несколько тысяч ядерных зарядов», однако Китай лидирует в сфере экономики.

В июле кандидат на пост главы Пентагона, выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер, заявил о состоянии «кибервойны» между США и Китаем с Россией. Ключевым фактором для сдерживания «российской агрессии» он назвал ядерное оружие.