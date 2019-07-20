Путин заявил о росте числа бюджетных мест в вузах

Президент Владимир Путин на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината заявил, что количество бюджетных мест в российских вузах увеличивается. Об этом пишет «РИА Новости».

Как уточняет агентство, одна из сотрудниц комбината, сославшись на информацию в СМИ, сообщила президенту о сокращении мест и высказала опасение по поводу повышения стоимости образования. «Бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут», — заверил Путин.

В конце июня газета «Известия» со ссылкой на прогноз правительства для Федерального собрания писала, что к 2024 году количество бюджетных мест в вузах по сравнению с 2019 годом сократится на 17% — с 518,4 тыс. до 432,4 тыс. мест. Эту информацию поясняла вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, происходит «недраматичное снижение» из-за демографического фактора.