После задержания танкера Ираном цена нефти Brent поднималась на 2%

Стоимость нефти марки Brent на фоне сообщений о задержании Ираном нефтяного танкера в Ормузском проливе выросла почти на 2% — до $63,18.

При этом впоследствии, к закрытию торгов, окончательная цена в рамках торговой сессии снизилась примерно на 0,5 п.п. — до $62,84.

Вечером 19 июля иранские агентства сообщили о задержании в Ормузском проливе нефтяного танкера под британским флагом «за несоблюдение международных законов». На нем, по последним данным, находятся трое россиян. Британский МИД осудил произошедшее и уточнил, что также был задержан принадлежащий британской компании танкер под либерийским флагом. В Иране в свою очередь опровергли информацию о задержании второго судна и заявили, что его экипажу было сделано предупреждение о необходимости соблюдать экологические нормы, после чего танкер продолжил движение.

