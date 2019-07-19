Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов

Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о фактическом отсутствии изменений на Украине после президентских выборов. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, прошедшие президентские выборы на Украине были «явно протестными». Поддержавшие Зеленского люди «искренне стремятся и желают» урегулирования конфликта с Россией, однако, отметил Путин, избранный президент заявляет о неготовности вести переговоры с «сепаратистами» [имеются в виду лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР]. «Это явно противоречит тому, что он [Зеленский] говорил в ходе избирательной кампании», — пояснил российский президент и констатировал полное отсутствие изменений на Украине.

В середине июня, на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Зеленский заявил о готовности Украины к «Минскому формату» переговоров, но отказался встречаться с ДНР и ЛНР напрямую. Во время президентской гонки он обещал урегулировать конфликт на Донбассе.

Сразу после этих слов Путин также обвинил украинского коллегу в нарушении предвыборных заявлений, которые касаются темы переговоров с Донбассом.