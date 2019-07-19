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Число отравившихся едой из автоматов в офисах Москвы достигло 75 человек

Количество отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food, расположенных в офисных помещениях Москвы, к 15:00 мск 19 июля достигло 75 человек. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy Food», — отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, отравились только взрослые, у 57% из них диагностировали сальмонеллез. При этом из больниц уже выписали 20 человек в связи с улучшением их состояния.

Общество
Число отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 65

Днем ранее сообщалось, что отравились 65 человек.

О массовом отравлении едой из вендинговых автоматов в Москве стало известно 16 июля. Тогда был госпитализирован 21 человек. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, обнаружив множество нарушений на производстве компании Healthy Food.

В результате сотрудники ведомства изъяли из оборота 3 т сырья и продукции и опечатали цехи. Healthy Food приостановила производство еды до конца недели, передавал ТАСС.

Общество
В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах

Теги: отравление, Москва, офисные работники
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