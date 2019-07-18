Число отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 65

Число отравившихся продукцией из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве увеличилось с 51 до 65, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

В больнице остаются 17 человек. Отмечается, что численность пострадавших увеличивается за счет тех, кто употребил продукцию ранее, однако обратился к медикам только сейчас.

Днем ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о 51 отравившемся. Первые пострадавшие стали поступать в медучреждения еще 16 июля. Все заболевшие — взрослые, у большинства диагностирован сальмонеллез. Очаги отравлений были выявлены по 20 адресам в шести округах Москвы.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. При производстве продукции были обнаружены нарушения. В частности, на предприятии хранилась как просроченная продукция, так и обезличенное сырье. На части продукции, в том числе на готовых салатах, были неправомерно указаны продленные сроки годности.