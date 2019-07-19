Беглов пообещал до конца года закрыть доступ к крышам в Санкт-Петербурге

До конца 2019 года в Петербурге полностью перекроют доступ к крышам, а для борьбы с нарушителями установят камеры наблюдения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов, передает «Фонтанка».
«Мы пришли к тому, что ставим видеонаблюдение в парадных и на чердаках. Некоторые управляющие компании ставят системы охраны. В течение этого года нам удастся справиться с проблемой», — сообщил Беглов.
Он добавил, что популярные у горожан и туристов прогулки по крышам опасны, а также сопровождаются взломом и проникновением на чердаки, где находятся инженерные коммуникации.
Беглов объявил о решении участвовать в выборах главы города в конце мая. Он участвует как самовыдвиженец. Штаб оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге обвиняет Беглова в фальсификации подписей избирателей.