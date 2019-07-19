Беглов пообещал до конца года закрыть доступ к крышам в Санкт-Петербурге

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,05 +0,24 EUR Бирж. 70,74 -0,06 Brent 62,60 +1,31% USD Нал. 63,43 62,56 EUR Нал. 71,37 70,39 USD ЦБ 62,87 +0,04 EUR ЦБ 70,79 +0,19 EUR/USD 1,1220 -0,0054 BTC/USD Бирж. 10 499,00 -112,00 IMOEX 2 714,79 +0,45% RTSI 1 356,49 +0,50% DJIA 27 222,97 +0,01% Nasdaq 8 207,24 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CVS Health $80 (+40,2%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Норникель ₽18 065,2 (+19,75%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
eBay $48 (+20,09%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
CVS Health $80 (+40,2%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Норникель ₽18 065,2 (+19,75%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
eBay $48 (+20,09%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 62,87 (+0,04) Quote, 12:15
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 70,79 (+0,19) Quote, 12:15
В «Аэрофлоте» опровергли информацию о жесткой посадке SSJ100 в Москве Общество, 15:45 Путин решил приехать в Иркутскую область в третий раз после паводка Общество, 15:36 Состояние Инны Чуриковой улучшилось Общество, 15:35 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 15:31 Экс-владельцу Антипинского НПЗ предъявили обвинение Бизнес, 15:28 Далеко на Север: как государство стимулирует инвестиции в Арктику Pro, 15:27 В Грузии выросла численность уверенных в продолжении российской агрессии Политика, 15:27 Искусство благоустройства: граффити Покраса Лампаса закатали в асфальт Стиль, 15:20 Беглов пообещал до конца года закрыть доступ к крышам в Санкт-Петербурге Общество, 15:19 «Коммерсантъ» узнал об увольнении трех генералов Росгвардии Общество, 15:18 Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве Общество, 15:17 Ребенок из России отравился наркотиками на Ибице Общество, 15:16 Путин описал Мутко ситуацию в Иркутской области словами «ничего хорошего» Общество, 15:11 Пассажиры сообщили о давке при задымлении самолета Москва — Ереван Общество, 15:11
Общество ,  
0 
Беглов пообещал до конца года закрыть доступ к крышам в Санкт-Петербурге

До конца 2019 года в Петербурге полностью перекроют доступ к крышам, а для борьбы с нарушителями установят камеры наблюдения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов, передает «Фонтанка».

«Мы пришли к тому, что ставим видеонаблюдение в парадных и на чердаках. Некоторые управляющие компании ставят системы охраны. В течение этого года нам удастся справиться с проблемой», — сообщил Беглов.

Он добавил, что популярные у горожан и туристов прогулки по крышам опасны, а также сопровождаются взломом и проникновением на чердаки, где находятся инженерные коммуникации.

Общество
Беглов назвал причину обрушения перекрытий в здании петербургского вуза

Беглов объявил о решении участвовать в выборах главы города в конце мая. Он участвует как самовыдвиженец. Штаб оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге обвиняет Беглова в фальсификации подписей избирателей.

На видео «Как рисуют подписи за Беглова» сотрудники штаба показали бюджетников, которые, по утверждению организации, заполняют подписные листы в пользу политика из списка с персональными данными избирателей. Штаб Навального пообещал обратиться по этому поводу в СК. Подписи Беглов сдал в государственный избирком 29 июня.

Исполняющим обязанности губернатора его назначил президент Владимир Путин в октябре 2018 года. Выборы главы города пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Теги: Александр Беглов, Санкт-Петербург, крыши
Материалы по теме
Беглов заявил о необходимости навести порядок на выборах в Петербурге
Политика
Беглова зарегистрировали кандидатом на выборах губернатора Петербурга
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter