Беглов назвал причину обрушения перекрытий в здании петербургского вуза

​Единственная версия причины обрушения перекрытий в корпусе Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) — нарушения во время ремонтных работ в здании. Об этом заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает «РИА Новости».

«Одна версия может быть — связанная с реконструкцией здания, других версий каких-то экстремальных нет», — сообщил Беглов.

В МЧС (глава ведомства Евгений Зиничев находится на месте происшествия) ранее также говорили о нарушении правил безопасности во время строительных работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по аналогичной статье УК РФ. Ректор ИТМО Владимир Васильев рассказывал, что в корпусе, где произошел инцидент, шел «косметический ремонт».