На борту Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines («Северный ветер») началась давка при эвакуации людей из-за сигнала о задымлении. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на одного из пассажиров самолета, который вел видеотрансляцию происходящего.

Как отмечает издание, очевидец, названный Вячеславом, записал несколько видео. Первое было записано сразу после того, как он вышел из самолета. Он сообщил, что «сгорело что-то из проводов», поэтому он не вылетел вместе с отцом в Армению. Во втором видео Вячеслав уже в автобусе рассказал, что «самое страшное — это давка». Одна из женщин на записи плакала в салоне, другие пассажиры оставались спокойными.

Еще одна женщина, которая должна была лететь в Ереван, также сообщила о давке РЕН ТВ. По ее словам, в начале эвакуации давки не было, а выйти из самолета пассажирам помогал экипаж. Она отдельно отметила группу мужчин, которые всех успокаивали и призывали не паниковать. Одна из бортпроводниц, по словам женщины, сказала «убегайте, кто как сможет». После этого, отмечает пассажирка, она поняла, что случилось что-то серьезное.

Еще один пассажир, передает «Комсомольская правда», также отметил, что в салоне было сильное задымление. «Все начали паниковать, орать, кричать», — сказал мужчина. По его словам пилот, уже начавший разгон, быстро среагировал и остановил самолет, после чего началась эвакуация. Пассажиров, добавил мужчина, привезли в аэропорт, «накормили, напоили», а через время им предоставили другой самолет.