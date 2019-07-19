В Шереметьево уточнили число пострадавших при инциденте с Boeing 737

За медицинской помощью после экстренной эвакуации пассажиров лайнера Nordwind сегодня ночью обратились не восемь, а пять человек, двоих из них госпитализировали. Об этом говорится в сообщении аэропорта Шереметьево.

«При проведении спасательных работ находившиеся на борту 173 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы и доставлены в пассажирский терминал. По предварительным данным, пять пассажиров обратились за медицинской помощью в связи с повышением артериального давления, растяжением связок конечностей и др.», — сообщили в аэропорту.

Пострадавшим пассажирам была оказана первая медицинская помощь. После инцидента всех пассажиров доставили в терминал F, предоставив им горячее питание.

Ранее сообщалось, что резервный борт в Ереван с пассажирами Nordwind вылетел в 5:32. При этом 28 человек садиться на самолет после случившегося отказались.

Пассажиры Boeing 737, летевшего в Ереван, эвакуировались с помощью надувных трапов после сигнала о задымлении. Как уже установил Следственный комитет, возгорания на борту лайнера не было. По предварительной версии, причиной случившегося стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования.