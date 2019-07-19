Вагонный бизнес Несиса обошелся СУЭК в $425 млн

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,02 +0,21 EUR Бирж. 70,80 0 Brent 62,92 +1,83% USD Нал. 63,42 62,56 EUR Нал. 71,39 70,41 USD ЦБ 62,87 +0,04 EUR ЦБ 70,79 +0,19 EUR/USD 1,1234 -0,0040 BTC/USD Бирж. 10 374,14 -236,86 IMOEX 2 721,02 +0,68% RTSI 1 360,15 +0,77% DJIA 27 222,97 +0,01% Nasdaq 8 207,24 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CVS Health $80 (+40,67%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Норникель ₽18 065,2 (+20,48%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
eBay $48 (+20,09%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
CVS Health $80 (+40,67%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Норникель ₽18 065,2 (+20,48%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
eBay $48 (+20,09%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 62,87 (+0,04) Quote, 12:15
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 70,79 (+0,19) Quote, 12:15
За участника группы налетчиков из ФСБ предложили залог в 3 млн руб. Общество, 14:11 «Нафтогаз» сообщил об отклоненных двумя судами апелляциях «Газпрома» Бизнес, 14:11 Путин пообещал подарить машинку мальчику Диме из затопленного Тулуна Общество, 14:09 СМИ сообщили о госпитализации в Петербурге главы Чувашии Политика, 14:05 Кто сильнее всего влияет на цену Bitcoin Крипто, 13:45 Вагонный бизнес Несиса обошелся СУЭК в $425 млн Бизнес, 13:43 РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха Общество, 13:42 Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России Общество, 13:41 Городское лето: что делать, если в этом году вы не едете в отпуск Спецпроект РБК PINK, 13:40 Как заранее диагностировать заболевания сердца и сосудов РБК и Philips, 13:38 Daily Mail сообщил об участии футболистов «Ньюкасла» в драке в пивной Спорт, 13:38 СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи Общество, 13:37 В агентстве ТАСС сменится главный редактор Технологии и медиа, 13:29 Путин опроверг связь паводка в Иркутской области со взрывными работами Общество, 13:29
Бизнес ,  
0 
Вагонный бизнес Несиса обошелся СУЭК в $425 млн

Крупнейшая угледобывающая компания в России СУЭК Андрея Мельниченко в апреле приобрела лизинговую компанию «Нитрохимпром» с парком в 16 тыс. инновационных вагонов повышенной грузоподъемностью 77 т у группы ИСТ Александра Несиса за $425 млн. Сумму сделки СУЭК раскрыла в финансовом отчете за первое полугодие.

Как писал РБК, заемные средства, на которые «Нитрохимпром» приобретал вагоны, составили 35 млрд руб. (данных за 2018 год пока нет). Еще 3,6 млрд руб. приходится на краткосрочные обязательства компании.

Экономика
Компания Мельниченко с Кипра перерегистрировалась в российском офшоре

В 2018 году Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планировала выкупить Первую тяжеловесную компанию (в которую входил также «Нитрохимпром») за 70 млрд руб. у группы ИСТ, чтобы создать собственного железнодорожного оператора. Тогда аудиторы EY оценили лизинговую компанию в 33,5 млрд руб. (около $530 млн), но ГТЛК собиралась приобрести ее с дисконтом — за 25,4 млрд руб. ($400 млн) , писал «Коммерсантъ».

До покупки «Нитрохимпрома» у СУЭК в управлении находилось 42,2 тыс. вагонов, из них инновационных — 15,66 тыс. Но в собственности компании было лишь около 10 тыс. вагонов [разных типов], то есть примерно 32,5 тыс. он арендует, а еще более 10 тыс. привлекает у других операторов, поэтому покупка «Нитрохимпрома» позволила СУЭК полностью закрыть свои потребности в подвижном составе и удвоить парк инновационных вагонов.

Теги: СУЭК
Материалы по теме
СУЭК купил вагонный бизнес Несиса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter