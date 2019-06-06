Потанин не исключил увеличения своей доли в «Норникеле»

Глава «Норникеля» Владимир Потанин не исключил увеличения своей доли в компании при привлекательной цене. Об этом он рассказал в интервью РБК на ПМЭФ-2019.

Потанин добавил, что он много времени уделяет компании и «практически фул-тайм» как президент «Норникеля».

Он рассказал, что в связи с этим ему комфортнее инвестировать средства именно в это предприятие, чем в какое-либо другое. «Я хочу диверсифицироваться, но трудно найти такие же хорошие активы как «Норильский никель», поэтому не исключено, что на определенных ценовых уровнях мы опять подкупим какой-нибудь пакет», — сказал он.