Движение на Большой кольцевой линии метро в Москве восстановили

Движение на Большой кольцевой линии метро в Москве восстановили

Движение поездов на Большой кольцевой линии московского метрополитена восстановлено, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

«Движение на Большой кольцевой линии введено в график», — говорится в сообщении.

Сбой произошел утром 19 июля, не было движения от станции «Хорошевская» до «Савеловской». В обратную сторону поезда ходили с увеличенными интервалами. Причины в пресс-службе метрополитена не уточнили.

12 июля сбой произошел на Кольцевой линии, поезда не ходили от станции «Октябрьская» в сторону «Парка культуры». Причиной стало падение пассажира.



