Общество , 10:03
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На Филевской ветке московского метро произошел сбой
В Московском метрополитене произошел сбой в движении поездов на Филевской (голубой) ветке. Об этом говорится в сообщении официального аккаунта метрополитена в Twitter.
«Из-за высадки пассажиров были кратковременно увеличены интервалы на Филевской линии. Сейчас движение входит в график», — сообщили в пресс-службе метро.
В 9:53 мск в пресс-службе метро сообщили о том, что движение поездов полностью восстановлено.
Накануне, 10 июля, сбой в движении поездов произошел днем на Бутовской линии. Как сообщали в метрополитене, на участке между станциями «Улица Старокачаловская» и «Бунинская аллея» было снято напряжение для осмотра поездов и путевой инфраструктуры.