На Филевской ветке московского метро произошел сбой

В Московском метрополитене произошел сбой в движении поездов на Филевской (голубой) ветке. Об этом говорится в сообщении официального аккаунта метрополитена в Twitter.

«Из-за высадки пассажиров были кратковременно увеличены интервалы на Филевской линии. Сейчас движение входит в график», — сообщили в пресс-службе метро.

В 9:53 мск в пресс-службе метро сообщили о том, что движение поездов полностью восстановлено.

Накануне, 10 июля, сбой в движении поездов произошел днем на Бутовской линии. Как сообщали в метрополитене, на участке между станциями «Улица Старокачаловская» и «Бунинская аллея» было снято напряжение для осмотра поездов и путевой инфраструктуры.