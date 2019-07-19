В японском аэропорту отменили все рейсы из-за повреждения ВПП молнией

В аэропорту японского города Нагоя отменили все рейсы после того, как нашли повреждение взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его данным, причиной повреждения стал удар молнии. Отмечается, что власти предупреждали о непогоде с 16 июля по всей префектуре Айти.

Впоследствии телеканал сообщил, что восстановительные работы в аэропорту закончили. Его эксплуатацию возобновили в 08:10 утра по местному времени (02:10 мск).

В начале мая самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 вылетел в Мурманск из московского аэропорта Шереметьево, однако вскоре после этого вернулся обратно. При посадке он ударился о взлетно-просадочную посолу и загорелся. Источники РБК и очевидцы сообщали, что в самолет ударила молния. В результате катастрофы погиб 41 человек.