Самолет Utair вынужденно сел в Уфе

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Сургут — Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом РБК сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Пассажир в сознании, направлен в больницу», — уточнила представитель аэропорта.

ТАСС отмечает, что самолет приземлился в Уфе в 08:13 мск. На его борту находились 104 пассажира. По данным агентства, на плохое самочувствие пожаловался пассажир 1947 года рождения.

В конце июня самолет авиакомпании «Россия», следовавший рейсом Санкт-Петербург — Анталья, экстренно приземлился в московском аэропорту Внуково. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, его передали сотрудникам медицинской службы.