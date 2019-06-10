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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Летевший из Москвы в Томск лайнер сел в Екатеринбурге из-за неисправности

Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника транспортного прокурора Томской области Сергея Кривошеина.

По его словам, во время полета на борту самолета произошла техническая неисправность. Подробную информацию о поломке он не сообщил. По словам Кривошеина, в Екатеринбурге самолет должны починить.

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Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково

По данным РИА Томск, в Екатеринбурге судно с технической неисправностью было заменено. Около ста пассажиров прилетели в Томск с задержкой на 4,5 часа. В диспетчерской томского аэропорта сообщили агентству, что лайнер приземлился в 11:07 по местному времени (07:07 мск).

Теги: техническая неисправность, Самолет, «Уральские авиалинии», Томск
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