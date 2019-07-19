В Мексике в аварии с экскурсионным автобусом погибли 15 человек

В Мексике в аварии с экскурсионным автобусом погибли 15 человек

В Мексике экскурсионный автобус перевернулся на трассе, в результате чего 15 человек погибли и еще 21 пострадали. Об этом сообщает El Heraldo со ссылкой на главу отдела гражданской защиты и пожарных штата Наярит. Информацию подтверждает агентство Xinhua.

По данным издания, автобус вместимостью в 45 пассажиров ехал на пляж. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Пострадавших госпитализировали. Среди них есть несовершеннолетние.

Портал Proceso добавляет, что водителя арестовали. Издание отмечает, что автобус сначала врезался в дерево, а затем перевернулся. По его данным, он направлялся из города Агуаскальеентес на пляжный курорт Гуябитос.

В середине июня в результате аварии с автобусом в Венесуэле погибли 16 человек. Помимо этого 30 человек пострадали, их отправили в больницу. Автобус направлялся из города Сан-Кристобаль в Маракайбо. Причиной стала лопнувшая шина, из-за которой он съехал с дороги и перевернулся.