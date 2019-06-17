В результате ДТП с автобусом в Венесуэле погибли 16 человек

В результате ДТП с автобусом в Венесуэле погибли 16 человек

В Венесуэле произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из города Сан Кристобаль в Маракайбо. В результате погибли 16 человек, еще 30 пострадали, передает 20 minutos со ссылкой на власти.

По данным издания, авария произошла из-за того, что у автобуса лопнула шина, он съехал с дороги и перевернулся.

Пострадавших доставили в больницу. На место происшествия прибыли представители профильных ведомств.

В марте на юге Мексики перевернулся грузовик, перевозивший мигрантов из Центральной Америки. В результате погибли 25 человек.

