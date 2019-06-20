В Барселоне 20 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и мотоциклом

В Барселоне 20 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и мотоциклом

На площади Испании в Барселоне произошла авария с участием двух автобусов и мотоцикла, в результате пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на городскую полицию.

По данным газеты, ДТП произошло около 10:00 по местному времени (11:00 мск) на съезде с площади Испании на проспект Параллель.

Сперва, как сообщили в полиции, произошло столкновение автобуса и мотоцикла, после чего другой автобус врезался в заднюю часть уже попавшего в ДТП автобуса.

В результате произошедшего пострадали по меньшей мере 20 человек — мотоциклист и 19 пассажиров автобусов. Все потерпевшие отделались незначительными травмами.